Надо решить задачу 555, с развернутым ответом.

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Пусть K - вершина конуса , O -центр основания , AB хорда стягивающую дугу 60° (∠AOB =60°) Середина хорды AB, обозначаем через M , соединяем с вершиной конуса и центром основания K и O . В равнобедренных треугольниках AKB и AOB медианы KM и OM (соответственно) одновременно являются и высотами. ∠KMO будет углом между плоскостью сечения и основания. Обозначаем ∠KMO =α. --- h = KO =10 см ; ∠AOB =60°; а) α= 30° , б) α= 45° , в) α= 60°. S = S(AKB) -? S(AOB) =AB*OM/2 =(AB*KM*cosα)/2 =S(AKB)*cosα. * * * OM =KM*cosα из ΔKOM * * * S = S(AOB)/cosα . R= AO=OB ⇒∠AOB=∠BOA =(180°-∠AOB)/2 =60°) , т.е. ΔAOB -равносторонний OA=OB=AB =R и R=OM/sin60°= 2OM/√3 =2KO*ctqα/√3 =2h*ctqα/√3. S(AOB) =(1/2)AO*OB*sin∠AOB =(R²√3)/4 = ((2h*ctqα/√3)²* √3)/4 S(AOB)=(h²ctqα√3)/3). S = S(AOB)/cosα =(h²ctqα√3)/3)/cosα =(h²√3)/3sinα. S=(100√3)/3sinα. а) S =(100√3)/3sin30°=(200√3)/3 (см²). б) S =(100√3)/3sin45°=(100√6)/3 (см²). в) S =(100√3)/3sin60°= 200 (см²).