1 2 3 4 5 НЕ МЕНЯЯ МЕСТАМИ расставить знаки МОЖНО И СКОБКИ чтобы получилось 84
Математика
1 2 3 4 5 НЕ МЕНЯЯ МЕСТАМИ расставить знаки МОЖНО И СКОБКИ чтобы получилось 84
Ответ(ы):
Гость:
12х(3х4-5)=84 .. как-то так
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Консервну блюзу покривають оловом витрачаючи 0,73г олова на 400см2 площі бляхи Яка товщина шару олова?
Математика
Математика
Третья цифра на 3 больше чем первая.вторая цифра на 2 больше чем четвертая.в сумме все цифры дают число17.вторая цифра.