1 2 3 4 5 НЕ МЕНЯЯ МЕСТАМИ расставить знаки МОЖНО И СКОБКИ чтобы получилось 84

Математика

1 2 3 4 5 НЕ МЕНЯЯ МЕСТАМИ расставить знаки МОЖНО И СКОБКИ чтобы получилось 84

Автор: Гость