1 2 3 4 5 НЕ МЕНЯЯ МЕСТАМИ расставить знаки МОЖНО И СКОБКИ чтобы получилось 84

Математика
1 2 3 4 5 НЕ МЕНЯЯ МЕСТАМИ расставить знаки МОЖНО И СКОБКИ чтобы получилось 84
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
12х(3х4-5)=84 .. как-то так
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