Консервну блюзу покривають оловом витрачаючи 0,73г олова на 400см2 площі бляхи Яка товщина шару олова?

Физика
Консервну блюзу покривають оловом витрачаючи 0,73г олова на 400см2 площі бляхи Яка товщина шару олова?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Так как масса известна можно найти объём. V=m/ро(плотность,V=0,00073/7300=0,0000001м3, с другой стороны V=S*h, тогда h=V/S=0,0000001/0,04=2,5*10в минус 6 степени. массу перевела в СИ, площадь тоже.
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