Консервну блюзу покривають оловом витрачаючи 0,73г олова на 400см2 площі бляхи Яка товщина шару олова?

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Так как масса известна можно найти объём. V=m/ро(плотность,V=0,00073/7300=0,0000001м3, с другой стороны V=S*h, тогда h=V/S=0,0000001/0,04=2,5*10в минус 6 степени. массу перевела в СИ, площадь тоже.