Больной жалуется на боли в животе на неприятный вкус во рту.в коле обнаружены белые членики.каким червем он заражен?

Биология

Больной жалуется на боли в животе на неприятный вкус во рту.в коле обнаружены белые членики.каким червем он заражен?

Автор: Гость