Больной жалуется на боли в животе на неприятный вкус во рту.в коле обнаружены белые членики.каким червем он заражен?
Биология
Больной жалуется на боли в животе на неприятный вкус во рту.в коле обнаружены белые членики.каким червем он заражен?
Ответ(ы):
Гость:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Вы пишите через запятую однородные члены предложения этим летом мы отдыхали на ??оре, на берегу большой реки, в горах
Химия
В некотором славе на 7 атомов меди приходится 1 атом олова. Рассчитайте массовую долю меди в этом сплаве. Ответ запишите в виде целого числа
Литература
Достоевский преступление и наказание. вопросы: 1)В чем заключалась наказание Р??скольникова? 2)Раскаялся ли Раскольников? 3)Какую роль иг...