Сделайте,пожалуйста 4 задание!! очень надо
Химия
Сделайте,пожалуйста 4 задание!! очень надо
Ответ(ы):
Гость:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
В некотором славе на 7 атомов меди приходится 1 атом олова. Рассчитайте массовую долю меди в этом сплаве. Ответ запишите в виде целого числа
Литература
Достоевский преступление и наказание. вопросы: 1)В чем заключалась наказание Р??скольникова? 2)Раскаялся ли Раскольников? 3)Какую роль иг...
Математика
Валя, Лиза, Сергей и Мария летели в командировку каждый по своим делам. Самолет Вали отправлялся из аэропорта Шереметьево-1, а самолет Сергея – из ...
Физика
С помощью резиновой трубки и двух пластиковых бутылок с отрезанным дном сделайте самодельный уровень — прибор, с помощью которого можно проверить, ...