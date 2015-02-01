С помощью резиновой трубки и двух пластиковых бутылок с отрезанным дном сделайте самодельный уровень — прибор, с помощью которого можно проверить, что две точки (например, два гвоздика в стене) находятся на одной горизонтали. У...

Физика

С помощью резиновой трубки и двух пластиковых бутылок с отрезанным дном сделайте самодельный уровень — прибор, с помощью которого можно проверить, что две точки (например, два гвоздика в стене) находятся на одной горизонтали. Убедитесь, что при поднимании или опускании одной из бутылок вода переливается из одной бутылки в другую, подчиняясь закону сообщающихся сосудов.

Автор: Гость