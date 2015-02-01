Решите до 01.02.2015 прошу надо

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1.S=1/2 *8*9*sin30=18 2. АС=V(13*13-12*12)=V25=5 S=1/2*5*12=30 3.уголАСД=180-135=45град тр-к АДС прямоуг. равнобедр. АД=8 S=1/2*4*8=16 4.S=V3/4 * 2^2=V3/4*4=V3 5.по формуле Герона р=1/2*(14+15+13)=21 S=V(21*(21-13)*(21-14)*(21-15))=V(21*8*7*6)=V7056=84 6.h=V(10*10-4*4)=V84=2V21 S=1/2*8*2V21=8V21 8. r=(a+b-c)/2=(a+b-13)/2 a+b-13=4 a+b=17 a=17-b (17-b)^2+b^2=13*13 289-34b+b^2=b^2=169 2b^2-34b=-120 b^2-17b=-60 (b-8,5)^2=-60+8,8*8,5=12,25 b-8,5=3,5 b=12 a=V(169-144)=V25=5 S=1/2*5*12=30 11.отрезки касательных из одной точки равны находим стороны тр-ка вначале часть сторон от вершины на них приходится 84-(12+12+14+14)=32, т.е. на часть стороны приходится 32/2=16. Стороны тр-ка 12+16=28, 16+14=30, 12+14=26. Далее по формуле Герона площадь равна 336 12.стороны тр-ка 17х, 17х и 16х из формулы радиуса вписанной окружности находим х 24=16х/2*V((2*17x-16x)/(2*17x+16x)) возведем в квадрат 576=256x^2/4 *18x/50x 64x^2=1600 x^2=25 х=5 стороны тр-ка 80, 85 и 85. S=80/4 V(4*85*85-80*80)=20V2250020*150=3000