Вычисли удобным способом:1) 17*4*5=? 2) 196*25*4=?
Математика
Вычисли удобным способом:1) 17*4*5=? 2) 196*25*4=?
Ответ(ы):
Гость:
1)4*5*17=20*17=1600 2)25*4*196=100*196=19600
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