Помогите пожалуйста решить по действиям!!!!!!!!! В первой канистре было в 5 раз больше бензина , чем во второй. Весь бензин вылили в пустой бензобак автомашины. Если в этот бак долить ещё 7 л бензина, то бак станет полным. Скол...

Математика

Помогите пожалуйста решить по действиям!!!!!!!!! В первой канистре было в 5 раз больше бензина , чем во второй. Весь бензин вылили в пустой бензобак автомашины. Если в этот бак долить ещё 7 л бензина, то бак станет полным. Сколько литров бензина было в каждой канистре, если ёмкость бензобака 55 л?

Автор: Гость