Помогите пожалуйста решить по действиям!!!!!!!!! В первой канистре было в 5 раз больше бензина , чем во второй. Весь бензин вылили в пустой бензобак автомашины. Если в этот бак долить ещё 7 л бензина, то бак станет полным. Скол...
Математика
Помогите пожалуйста решить по действиям!!!!!!!!! В первой канистре было в 5 раз больше бензина , чем во второй. Весь бензин вылили в пустой бензобак автомашины. Если в этот бак долить ещё 7 л бензина, то бак станет полным. Сколько литров бензина было в каждой канистре, если ёмкость бензобака 55 л?
Ответ(ы):
Гость:
55-7=48 1+5=6 48:6=8(2 каристра) 8*5=40(1 канистра)
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