Найдите корни уравнения 1-3х^2=2-4х^2

Алгебра
Найдите корни уравнения 1-3х^2=2-4х^2
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1-6x=2-8x 2x=1 x=0.5 Решение уравнения после твоей первой строчки.
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