Какова длина математического маятника, совершающего 4 полных колебаний за 8 с? с подробным решением пожалуйста

Физика
Какова длина математического маятника, совершающего 4 полных колебаний за 8 с? с подробным решением пожалуйста
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Используем определение периода и формулу периода колебаний математического маятника  T= t/N=2 c  T=2π√(l/g)  l=〖gT〗^2/(4π^2 )=1 м
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