Какова длина математического маятника, совершающего 4 полных колебаний за 8 с? с подробным решением пожалуйста
Физика
Какова длина математического маятника, совершающего 4 полных колебаний за 8 с? с подробным решением пожалуйста
Ответ(ы):
Гость:
Используем определение периода и формулу периода колебаний математического маятника T= t/N=2 c T=2π√(l/g) l=〖gT〗^2/(4π^2 )=1 м
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