РЕШИТЕ СРОЧНО НУЖНО !!! 1. Постиндустриальное общество от других типов общества отличает 1) широкое участие народа в общественной жизни 2) длительное существование общины 3) признание в качестве ценности прав и свобод лично...

Обществознание

РЕШИТЕ СРОЧНО НУЖНО !!! 1. Постиндустриальное общество от других типов общества отличает 1) широкое участие народа в общественной жизни 2) длительное существование общины 3) признание в качестве ценности прав и свобод личности 4) занятие основной массы населения в сфере услуг 2. Истинное знание 1) может получить только наука 2) соответствует предмету познания 3) всегда является результатом рационального познания 4) обычно практически применимо 3. Федот интересуется иностранными языками, музыкой, историей искусства. У него много друзей, среди которых он является неформальным лидером. Эти качества характеризуют Федота как 1) личность 2) гражданина 3) индивида 4) специалиста 4. Верны ли следующие суждения о долге как категории морали? А. Долг - это осознание человеком какого-либо требования как своей личной нравственной обязанности. Б. Выполнение долга выступает необходимым условием личного достоинства, чести. 1) верно только А 2) верно только Б 3) верны оба суждения 4) оба суждения неверны 5. В условиях рыночной экономики 1) цены товаров определяются соотношением спроса и предложения 2) государственный план определяет, сколько производить определенной продукции 3) вопрос о том, что производить, решается в соответствии с существующими традициями 4) спрос регулируется карточками, талонами, списками льготников 6. Владелица кафе ежемесячно вносит плату за аренду помещения. Эти затраты кафе относятся к 1) постоянным 2) бухгалтерским 3) рыночным 4) переменным 7. Граждане страны обнаружили, что на протяжении года цены на товары и услуги стабильно увеличиваются, а качество их не изменяется. Этот пример иллюстрирует 1) кризис перепроизводства 2) дефицит товаров и услуг 3) безработицу 4) инфляцию 8. Верны ли следующие суждения о экономическом росте? А. Экономический рост проявляется в количественном увеличении национального продукта. Б. К основным показателям экономического роста относят годовое увеличение прожиточного минимума 1) верно только А 2) верно только Б 3) верны оба суждения 4) оба суждения неверны 9. Семья, в отличие от других социальных институтов выполняет функцию 1) обеспечивает взаимоотношения между людьми 2) накопления, хранения и передачи культурных ценностей 3) воспроизводство населения 4) социализация подрастающего населения 10. Верны ли следующие суждения о социально стратификации и социально мобильности? А. Социальная стратификация предполагает неравномерное распределение прав и привилегий, ответственности и обязанностей, наличие или отсутствие власти. Б. Горизонтальная социальная мобильность предполагает перемещение индивида или социальной группы на другой уровень социальной иерархии. 1) верно только А 2) верно только Б 3) верны оба суждения 4) оба суждения неверны

Автор: Гость