Почему формирование экологического сознания имеет первостепенное значение для развития современного человеческого общества?

Биология
Почему формирование экологического сознания имеет первостепенное значение для развития современного человеческого общества?
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