Просклоняйте,по падежам числительные,во всех родах,:Две пятых,Одна целая семь дес??тых ,ноль целых шесть десятых,четыре седьмых,три целых две десятых.

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Просклоняйте,по падежам числительные,во всех родах,:Две пятых,Одна целая семь дес??тых ,ноль целых шесть десятых,четыре седьмых,три целых две десятых.
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