На каком факультете Московского государственного университета учился Чехов?
Литература
На каком факультете Московского государственного университета учился Чехов?
Ответ(ы):
Гость:
На медицинский факультет
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Помогите пожалуйста решить по действиям!!!!!!!!! В первой канистре было в 5 раз больше бензина , чем во второй. Весь бензин вылили в пустой бензоба...
Биология
Почему формирование экологического сознания имеет первостепенное значение для развития современного человеческого общества?
Русский язык
Какое словосочитание можно заменить с синонемичным а)вечер танцов, б) связная реч??, в)цетата из доклада, г)туш для ресниц, д)точное дата