Как можно доказать, что дышат все органы растения?
Биология
Как можно доказать, что дышат все органы растения?
Ответ(ы):
Гость:
Листик от растения не отрывая запечатать в банку, и там через какое-то время на стенках банки должен появиться пар, капельки воды - воздух конденсируется... значит растение дышит.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Помогите пожалуйста решить по действиям!!!!!!!!! В первой канистре было в 5 раз больше бензина , чем во второй. Весь бензин вылили в пустой бензоба...