Как можно доказать, что дышат все органы растения?

Биология
Как можно доказать, что дышат все органы растения?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Листик от растения не отрывая запечатать в банку, и там через какое-то время на стенках банки должен появиться пар, капельки воды - воздух конденсируется... значит растение дышит.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Помогите пожалуйсто составить план к рассказу Белолобый
Ответить
Литература
На каком факультете Московского государственного университета учился Чехов?
Ответить
Математика
Вычисли удобным способом:1) 17*4*5=? 2) 196*25*4=?
Ответить
Математика
Помогите пожалуйста решить по действиям!!!!!!!!! В первой канистре было в 5 раз больше бензина , чем во второй. Весь бензин вылили в пустой бензоба...
Ответить
Биология
Почему формирование экологического сознания имеет первостепенное значение для развития современного человеческого общества?
Ответить