Помогите пожалуйсто составить план к рассказу Белолобый
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Помогите пожалуйсто составить план к рассказу Белолобый
Ответ(ы):
Гость:
Во первых пожалуйстА во вторых ты можешь сфотографировать этот рассказ пожалуйстА?
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