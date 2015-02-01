Средний рост игроков в баскетбол в школьной мужской сборной составляет 175 см. Рост Кирилла из команды составляет 175 см. Какое из следующих утверждений верно? 1) Обязательно найдется игрок, кроме Кирилла, ростом 175 см. 2) ...

Математика
Средний рост игроков в баскетбол в школьной мужской сборной составляет 175 см. Рост Кирилла из команды составляет 175 см. Какое из следующих утверждений верно? 1) Обязательно найдется игрок, кроме Кирилла, ростом 175 см. 2) Обязательно найдется игрок ростом менее 175 см. 3) Обязательно найдется игрок, помимо Кирилла, ростом не менее 175 см. 4) Кирилл – самый низкий в сборной команде по баскетболу.
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Ответ(ы):
Гость:
1)2)3) - верно))))))))))
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