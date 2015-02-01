Валя, Лиза, Сергей и Мария летели в командировку каждый по своим делам. Самолет Вали отправлялся из аэропорта Шереметьево-1, а самолет Сергея – из Внукова. Лиза направлялась в Канаду, а Валя не летела в Симферополь. Человек, ко...
Математика
Валя, Лиза, Сергей и Мария летели в командировку каждый по своим делам. Самолет Вали отправлялся из аэропорта Шереметьево-1, а самолет Сергея – из Внукова. Лиза направлялась в Канаду, а Валя не летела в Симферополь. Человек, который сел на самолет в Домодедове, направлялся в Хабаровск. А тот, чей самолет вылетал из Шереметьева-2, летел не в Эстонию. Кто же куда летел и из какого аэропорта? помогите решить задачу, очень надо
Ответ(ы):
Гость:
Валя Ш-1 - Эстония Лиза Ш-2 - Канада Сергей Внуково - Симферополь Мария Домодедово - Хабаровск
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