Валя, Лиза, Сергей и Мария летели в командировку каждый по своим делам. Самолет Вали отправлялся из аэропорта Шереметьево-1, а самолет Сергея – из Внукова. Лиза направлялась в Канаду, а Валя не летела в Симферополь. Человек, ко...

Математика

Валя, Лиза, Сергей и Мария летели в командировку каждый по своим делам. Самолет Вали отправлялся из аэропорта Шереметьево-1, а самолет Сергея – из Внукова. Лиза направлялась в Канаду, а Валя не летела в Симферополь. Человек, который сел на самолет в Домодедове, направлялся в Хабаровск. А тот, чей самолет вылетал из Шереметьева-2, летел не в Эстонию. Кто же куда летел и из какого аэропорта? помогите решить задачу, очень надо

Автор: Гость