В некотором славе на 7 атомов меди приходится 1 атом олова. Рассчитайте массовую долю меди в этом сплаве. Ответ запишите в виде целого числа
Химия
В некотором славе на 7 атомов меди приходится 1 атом олова. Рассчитайте массовую долю меди в этом сплаве. Ответ запишите в виде целого числа
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