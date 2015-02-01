Достоевский преступление и наказание. вопросы: 1)В чем заключалась наказание Р??скольникова? 2)Раскаялся ли Раскольников? 3)Какую роль играла Соня? 4)Мармеладова в судьбе Раскольникова?

Литература

Достоевский преступление и наказание. вопросы: 1)В чем заключалась наказание Р??скольникова? 2)Раскаялся ли Раскольников? 3)Какую роль играла Соня? 4)Мармеладова в судьбе Раскольникова?

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