Достоевский преступление и наказание. вопросы: 1)В чем заключалась наказание Р??скольникова? 2)Раскаялся ли Раскольников? 3)Какую роль играла Соня? 4)Мармеладова в судьбе Раскольникова?
Литература
Достоевский преступление и наказание. вопросы: 1)В чем заключалась наказание Р??скольникова? 2)Раскаялся ли Раскольников? 3)Какую роль играла Соня? 4)Мармеладова в судьбе Раскольникова?
Ответ(ы):
Гость:
1. Раскольник і кара - слова протилежні, але все таки герой поніс кару - духовну. Совість проснулася в нюьому і рвала душу з середини 2. На перший погляд здається,що ні. Але насправді життя для нього стало неможливим . Ідея - ось що заважало герою щиро покаятися. 3. Соня -совість Раскольникова, його друга сторона. 4.Можливо Мармеладдов?
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