5(|x|+1,2)=12,5|x| Помогите пожалуйста))
Математика
5(|x|+1,2)=12,5|x| Помогите пожалуйста))
Ответ(ы):
Гость:
1)Если x<0, |x|=-x 5(-x+1,2)=-12,5x -5x+6=-12,5x 7,5x=-6 x=-0,8 2)Если x>=0 , |x|=x 5(x+1,2)=12,5x 5x+6=12,5 -7,5x=-6 x=0,8
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