5(|x|+1,2)=12,5|x| Помогите пожалуйста))

Математика
5(|x|+1,2)=12,5|x| Помогите пожалуйста))
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1)Если x<0, |x|=-x    5(-x+1,2)=-12,5x   -5x+6=-12,5x    7,5x=-6 x=-0,8                        2)Если x>=0 , |x|=x    5(x+1,2)=12,5x   5x+6=12,5  -7,5x=-6   x=0,8
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