Выполни действия : 5ч 18мин - 2ч 35мин плюс 4ч 57мин = ч мин
Математика
Выполни действия : 5ч 18мин - 2ч 35мин плюс 4ч 57мин = ч мин
Ответ(ы):
Гость:
5ч 18 мин- 2ч 35мин+4ч 57мин=7ч 40 мин
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