Третья цифра на 3 больше чем первая.вторая цифра на 2 больше чем четвертая.в сумме все цифры дают число17.вторая цифра.
Математика
Третья цифра на 3 больше чем первая.вторая цифра на 2 больше чем четвертая.в сумме все цифры дают число17.вторая цифра.
Ответ(ы):
Гость:
1 цифра- 3 2 цифра-5 3 цифра-6 4 цифра-3
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