Третья цифра на 3 больше чем первая.вторая цифра на 2 больше чем четвертая.в сумме все цифры дают число17.вторая цифра.

Математика

Третья цифра на 3 больше чем первая.вторая цифра на 2 больше чем четвертая.в сумме все цифры дают число17.вторая цифра.

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