Точка движется в плоскости ху из положения с координатами х1 = y1 = 0 со скоростью v = ai+ bxj (а, b — постоянные, i, j — орты осей x и y). Определите: 1) уравнение траектории точки y(x); 2) форму траектории.

Физика
Точка движется в плоскости ху из положения с координатами х1 = y1 = 0 со скоростью v = ai+ bxj (а, b — постоянные, i, j — орты осей x и y). Определите: 1) уравнение траектории точки y(x); 2) форму траектории.
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