-1,3+(х-7,2)=8,6; 3,3-(х-6,7)=100; Помогите пожалуйста решить.
Математика
-1,3+(х-7,2)=8,6; 3,3-(х-6,7)=100; Помогите пожалуйста решить.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) -13/10+x-72/10=86/10 x=86/10+13/10+72/10 x=171/10 x=17,1 2)33/10-x+67/10=100 -x=1000/10-33/10-67/10 -x=900/10 -x=90 x=-90
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