Задача на вероятность: в ящике находятся 3 белых 5 чёрных и 6 красных шаров наугад в??нимается 1 шар какова вероятность того что вынутый шар: а) белый или чёрный б) жёлтый в) не белый (с решением пожалуйста)
Алгебра
Задача на вероятность: в ящике находятся 3 белых 5 чёрных и 6 красных шаров наугад в??нимается 1 шар какова вероятность того что вынутый шар: а) белый или чёрный б) жёлтый в) не белый (с решением пожалуйста)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) 8/14 = 4/7 б)0 в)11/14
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