Задача на вероятность: в ящике находятся 3 белых 5 чёрных и 6 красных шаров наугад в??нимается 1 шар какова вероятность того что вынутый шар: а) белый или чёрный б) жёлтый в) не белый (с решением пожалуйста)

Алгебра

Задача на вероятность: в ящике находятся 3 белых 5 чёрных и 6 красных шаров наугад в??нимается 1 шар какова вероятность того что вынутый шар: а) белый или чёрный б) жёлтый в) не белый (с решением пожалуйста)

Автор: Гость