Какой порок воплощен в образе каждого помещика в поэме Н.В.Гоголя "Мертвые души"? Помогите пожалуйстаа
Литература
Какой порок воплощен в образе каждого помещика в поэме Н.В.Гоголя "Мертвые души"? Помогите пожалуйстаа
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Они все были жадные и скупые.И плохо относились к своим подданным хотя у самих было достаточно денег.
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