В ОГОРОДЕ ПОСАДИЛИ СВЕКЛУ,ПЕТРУШКУ,МОРКОВЬ.ЧТО ЕЩЕ МОЖНО ПОСАДИТЬ ИЗ ПРЕДЛОЖЕННО??О СПИСКА-ЛУК,ШПИНАТ,МАЛИНА,ОГУРЦЫ,ЯБЛОНЯ,ГРУША,ГОРОХ,САЛАТ,ЗЕМЛЯНИКА,ВИНОГРАД
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В ОГОРОДЕ ПОСАДИЛИ СВЕКЛУ,ПЕТРУШКУ,МОРКОВЬ.ЧТО ЕЩЕ МОЖНО ПОСАДИТЬ ИЗ ПРЕДЛОЖЕННО??О СПИСКА-ЛУК,ШПИНАТ,МАЛИНА,ОГУРЦЫ,ЯБЛОНЯ,ГРУША,ГОРОХ,САЛАТ,ЗЕМЛЯНИКА,ВИНОГРАД
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Да что вы захотите если захотите малину посадите малину если захотите шпинат посвдите шпинат
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