Карочи От двух пристаней,расстояни между которыми 350км,11 ч отправились навстречу ??руг другу два теплохода.Скорость первого 32км\ч , скорость второго 38 км\ч.В какое время они встретится

Математика

Карочи От двух пристаней,расстояни между которыми 350км,11 ч отправились навстречу ??руг другу два теплохода.Скорость первого 32км\ч , скорость второго 38 км\ч.В какое время они встретится

Автор: Гость