Карочи От двух пристаней,расстояни между которыми 350км,11 ч отправились навстречу ??руг другу два теплохода.Скорость первого 32км\ч , скорость второго 38 км\ч.В какое время они встретится
Математика
Карочи От двух пристаней,расстояни между которыми 350км,11 ч отправились навстречу ??руг другу два теплохода.Скорость первого 32км\ч , скорость второго 38 км\ч.В какое время они встретится
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)32+38=70(км/ч)2)350/70=5(часов)3)11+5=16(часов)Ответ:В 16 часов
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