1/4 от 1 км. 1/2 от 500 м
Математика
1/4 от 1 км. 1/2 от 500 м
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1-250метров 2-250метров
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