Помогите пж!!Мне срочно нужно!!!
Обществознание
Помогите пж!!Мне срочно нужно!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ОТВЕТ ЭВОЛЮЦИЯ 11111111111111111111111111111111(ЭТО ЧТОБ РОБОТ МОГ ОТПРАВИТЬ ОТВЕТ)
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