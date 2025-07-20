1)5/14-0.3+1/7 = 2)9/20-7/25+0.13= Помогите пожалуйста
Математика
1)5/14-0.3+1/7 = 2)9/20-7/25+0.13= Помогите пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)5/14-0.3+1/7=1/5 2)9/20-7/25+0.13=3/10
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