Решение в клетках было 12 хомячков по 6 хомячков в каждой клетки.Сколько было клето?? с хомячками?

Математика

Решение в клетках было 12 хомячков по 6 хомячков в каждой клетки.Сколько было клето?? с хомячками?

Автор: Гость