Решение в клетках было 12 хомячков по 6 хомячков в каждой клетки.Сколько было клето?? с хомячками?
Математика
Решение в клетках было 12 хомячков по 6 хомячков в каждой клетки.Сколько было клето?? с хомячками?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2е клетки..................................................
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