Для перевозки груза автомашин грузоподъемностью 6т. Надо сделать 10 рейсов, тогда автомашине грузоподъемностью 8т. нужно сделать? А)8. В)6. С)9. Д)10. Е)7
Математика
Для перевозки груза автомашин грузоподъемностью 6т. Надо сделать 10 рейсов, тогда автомашине грузоподъемностью 8т. нужно сделать? А)8. В)6. С)9. Д)10. Е)7
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ а)8 1) 10х6=60 2) 8х8=64 всего надо завести 60 если 8х7 будет мало всего 54 поэтому подходит только а)8
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