1) 6x+3=7x-x 2) 8-x=2x+2 3) 5x+1+3=4+x+4x
Алгебра
1) 6x+3=7x-x 2) 8-x=2x+2 3) 5x+1+3=4+x+4x
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)6x+3=6x 6x-6x+3=0 3 не равно 0 2)-x-2x=-8+2 -3x=-6 x=2 3)5x-x-4x=-1-3+4 0=0 значение х не важно
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