Помогите пожалуйста!!! Соавните числа:11/7 и 13/9 0,75 и 4/5 Вычислите:6,5*0,9 _____ 15. (Дробь) -12+1/9*(-3)3 (степень) ЗАРАНЕЕ БОЛЬШОЕ СПАСИБО И ЛАВ!!!

Алгебра

Помогите пожалуйста!!! Соавните числа:11/7 и 13/9 0,75 и 4/5 Вычислите:6,5*0,9 _____ 15. (Дробь) -12+1/9*(-3)3 (степень) ЗАРАНЕЕ БОЛЬШОЕ СПАСИБО И ЛАВ!!!

Автор: Гость