Помогите пожалуйста!!! Соавните числа:11/7 и 13/9 0,75 и 4/5 Вычислите:6,5*0,9 _____ 15. (Дробь) -12+1/9*(-3)3 (степень) ЗАРАНЕЕ БОЛЬШОЕ СПАСИБО И ЛАВ!!!
Алгебра
Помогите пожалуйста!!! Соавните числа:11/7 и 13/9 0,75 и 4/5 Вычислите:6,5*0,9 _____ 15. (Дробь) -12+1/9*(-3)3 (степень) ЗАРАНЕЕ БОЛЬШОЕ СПАСИБО И ЛАВ!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 11/7 > 13/9 т.к 99/63 > 91/63 75/100 < 4/5 т.к 15/20 < 4/5 15/20 < 16/20 2)6,5*0,9=5,85 3) -12+1/9*(-3)^3 -12+1/9*-27=-12-3=-15
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