Нужна помощь! Помогите, пожалуйста, вычислить интеграл

Математика
Нужна помощь! Помогите, пожалуйста, вычислить интеграл
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
T=ln(2x) dt=1/2x *2*dx=dx/x
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