Синонимы к словам :вещюн ,деликатный ,замороженный ,изысканный , карандаш ,навязчи??ый , опрятный , показа , чародей

Гость: Гость:

1)предсказатель;гадатель, кудесник, предвещатель, оракул, авгур, ясновидящий, прорицатель, предвестник, пророк, провидец. 2)вежливый, мягкий; чуткий, обходительный, затруднительный,тактичный, предупредительный, негрубый, субтильный, галантный, щепетильный, почтительный. 3)блокированный; схваченный, закованный, задержанный,заледенелый,скованный, приостановленный, настуженный. 4)высокопарный, роскошный, тонкий, утончённый, изящный, изощренный, аристократический(то же что и во 2). 5)пастель,рашкуль, сангина 6)безотбойный, докучный, настырныц надоедливый,назойливый, неотступный, упрямый, нахальный; заморочный, экспансивный,приставучий, наянливый. 7)подобранный, аккуратный, чистоплотный, чистый. 8)ЕСЛИ СЛОВО ПОКАЗ ТО:изображение, описание, воссоздание, отображение, обрисовка, представление, демонстрация, индикация, воспроизведение; выставка; сеанс, просмотр, презентация. 9)волшебник, чаровник, некромант, ведун, кудесник, волхв, чарователь, чернокнижник, чудотворец, обаватель, чудесник, маг, окудник, кащей, обворожитель, чудодей, колдун.