1) 7,83:0,9+2,6•0,5= 2) (5,29+123,4•0,05):1,91= Поже решите с распиской
Математика
1) 7,83:0,9+2,6•0,5= 2) (5,29+123,4•0,05):1,91= Поже решите с распиской
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 7,83 : 0,9 + 2,6 * 0,5 = 10 1. 7,83 : 0,9 = 8,7 2. 2,6 * 0,5 = 1,3 3. 8,7 + 1,3 = 10 2) (5,29 + 123,4 * 0,05) : 1,91 = 6 1. 123,4 * 0,05 = 6,17 2. 5,29 + 6,17 = 11,46 3. 11,46 : 1,91 = 6
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Физика
СРОЧНООООООО какое каличество теплоты отдал окружаюшей среде кипяток массой 3 кг. при основвнии до 50°с
История