пожалуста! помогите 1%его равен 600 в) 1/40 его равен 8м г)1% его равен 4кг
Математика
пожалуста! помогите 1%его равен 600 в) 1/40 его равен 8м г)1% его равен 4кг
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1%*600=1100*600=6; 140*8=15=0,2(если проходили десятичные); 1%*4=1100*4=1/25=0,04(если проходили десятичные)
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