Дан куб ABCDA1B1C1D1.Найдите угол между прямыми AC и DC1
Геометрия
Дан куб ABCDA1B1C1D1.Найдите угол между прямыми AC и DC1
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Куб, все углы по 90 градусов, если провести диагональ, то это равнобедренные треугольники, и у них 45,45,90 градусов, следовательно либо 90 либо 45
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