Номер 152 очень очень очень надо.
Алгебра
Номер 152 очень очень очень надо.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(5m-2n) 10k^2 -------- * -------- = k 10k (5m-2n) (p+3) 4(p-2) 4 ------- * -------- = ------ p(p-2) (p+3) p (a-b)(a+b) ab a-b -------------- * ------- = ----------- 2ab (a+b) 2 (a-4)(a+4) ( a-3) -------------- * ----------- = a-4 (a-3) (a+4) (y-9) y^2-16y+64 (y-9) (y-8)^2 y-8 ------ * ---------------- = -------------------- = ------- (y-8) (y-9)(y+9) ( y-8)(y-9)(y+9) y+9 (x+7y)(x-7y) x ---------------- * ------- = x(x+7y) 1 ( x-7y) --------------- *
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