Номер 152 очень очень очень надо.

Алгебра
Номер 152 очень очень очень надо.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(5m-2n)    10k^2 --------    *    -------- = k 10k            (5m-2n) (p+3)      4(p-2)        4 -------    *  -------- =  ------  p(p-2)      (p+3)       p (a-b)(a+b)         ab            a-b --------------  *   -------    =  -----------  2ab                   (a+b)          2 (a-4)(a+4)       ( a-3)           --------------  *   ----------- = a-4 (a-3)                (a+4)   (y-9)     y^2-16y+64        (y-9) (y-8)^2        y-8   ------  *  ---------------- =  --------------------  = -------  (y-8)      (y-9)(y+9)         ( y-8)(y-9)(y+9)      y+9 (x+7y)(x-7y)       x ---------------- *  ------- =  x(x+7y)             1        ( x-7y) ---------------  *
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