(2а-1)(2а-1)gt;4а(а-1) доказать
Алгебра
(2а-1)(2а-1)gt;4а(а-1) доказать
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Правая часть больше левой на 1
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Через конец точки А отрезка АВ проведена плоскость а. Через конец точки В и точки С этого отрезка проведены параллельные прямые,пересекающие плоско...
Математика
Зернехранилище было 120т зерна. За первый день вывезли 35% всего зерна, за второй - 25% ??сего зерна. Сколько тонн зерна осталось в зернохранилище?
Математика
Оля и Рома идут но встречу друг другу. Сейчас растояние между ними 800м. Оля идет со ??коростью 70 м/мин а Рома 80м/мин. Через сколько минут рассто...
Обществознание