Жаксы және жаман сөзіне сөйлем құрау керек
Қазақ тiлi
Жаксы және жаман сөзіне сөйлем құрау керек
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Гость:
Жақсы оқу үшін көп іздену керек. Адамгершілік жақсы қасиет.Оның мінезі өте ауыр,жаман болатын. Мына киім жаман көрініп тұр.
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