Составить синквейн со словом дыхание плиз помогите!!!!!!!!!!!!!

Биология
Составить синквейн со словом дыхание плиз помогите!!!!!!!!!!!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Синквейн на тему Дыхание дыхание клеточное, легочное вдыхать, окислять, жить процесс газообмена между организмом и окружающей средой физиологический процесс
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