Составить синквейн со словом дыхание плиз помогите!!!!!!!!!!!!!
Биология
Составить синквейн со словом дыхание плиз помогите!!!!!!!!!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Синквейн на тему Дыхание дыхание клеточное, легочное вдыхать, окислять, жить процесс газообмена между организмом и окружающей средой физиологический процесс
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Через конец точки А отрезка АВ проведена плоскость а. Через конец точки В и точки С этого отрезка проведены параллельные прямые,пересекающие плоско...
Математика
Зернехранилище было 120т зерна. За первый день вывезли 35% всего зерна, за второй - 25% ??сего зерна. Сколько тонн зерна осталось в зернохранилище?