Помогите пожаалуйста, не могу понять. Задача на логику, очень нужно, срочно. Если в??зможно, объяснить выбор фигуры.
Математика
Помогите пожаалуйста, не могу понять. Задача на логику, очень нужно, срочно. Если в??зможно, объяснить выбор фигуры.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ под буквой б очень легко
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