Помогите пожаалуйста, не могу понять. Задача на логику, очень нужно, срочно. Если в??зможно, объяснить выбор фигуры.

Математика

Помогите пожаалуйста, не могу понять. Задача на логику, очень нужно, срочно. Если в??зможно, объяснить выбор фигуры.

Автор: Гость