Составьте пжл 2 предложения с прямой речью. Из этих слово сочитаний: увядший цвето??,зажмурившийся мальчик,,сверкающих звезд( словосчитание на выбор

Гость: Гость:

Я увидел зажмурившегося мальчика у колышущегося пламени костра, который говорил: " Скорее бы утро". Передо мной был сморщившийся гриб, который я едва заметил в стелющем тумане, и поэтому бормотал про себя: "Где же этот гриб.."