Составьте пжл 2 предложения с прямой речью. Из этих слово сочитаний: увядший цвето??,зажмурившийся мальчик,,сверкающих звезд( словосчитание на выбор
Русский язык
Составьте пжл 2 предложения с прямой речью. Из этих слово сочитаний: увядший цвето??,зажмурившийся мальчик,,сверкающих звезд( словосчитание на выбор
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я увидел зажмурившегося мальчика у колышущегося пламени костра, который говорил: " Скорее бы утро". Передо мной был сморщившийся гриб, который я едва заметил в стелющем тумане, и поэтому бормотал про себя: "Где же этот гриб.."
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