1.а) Среда обитания плаунов б) Признаки организации (одноклеточные или многоклеточные) плаунов в) Органы, системы органов у плаунов г) Способы питания плаунов д) Способы размножения плаунов е) Особые черты плаунов ж) Разнообраз...

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1 а) лесная зона северногополушария б) многоклеточные в) корень,стебли, плоды г) плауны фотоавтотрофы д)р азмножение плаунов осуществляется спорами и вегетативным способом (ветвями, почками, клубеньками). е) п лауновые представлены в современной флоре единственным одноименным порядком и семейством. Все плауновые - вечнозеленые наземные или эпифитные (т.е. растущие на стволах и ветвях деревьев) растения с прямостоячими, полегающими, свисающими, ползучими или лазящими побегами. Высота прямостоячих побегов у наземных растений или свисающих (у эпифитов) обычно не превышает 1-1,5 м, но длина ползучих побегов может достигать 10 м и более. Эпифитные формы плаунов характерны для тропических лесов. В нашей же стране плауны можно встретить в зеленомощных хвойных лесах. Это представители родов плаун, например, плаун годичный ( и плаун булавовидный ( и баранец обыкновенный )) ж) плаун сплюснутый плаун булавовидный плаун годичный