1.а) Среда обитания плаунов б) Признаки организации (одноклеточные или многоклеточные) плаунов в) Органы, системы органов у плаунов г) Способы питания плаунов д) Способы размножения плаунов е) Особые черты плаунов ж) Разнообраз...
Биология
1.а) Среда обитания плаунов б) Признаки организации (одноклеточные или многоклеточные) плаунов в) Органы, системы органов у плаунов г) Способы питания плаунов д) Способы размножения плаунов е) Особые черты плаунов ж) Разнообразие (2-3 примера) плаунов2.а) Среда обитания хвощей б) Признаки организации (одноклеточные или многоклеточные) хвощей в) Органы, системы органов хвощей г) Способы питания хвощей д) Способы размножения хвощей е) Особые черты хвощей ж) Разнообразие (2-3 примера) хвощей3.а) Среда обитания папоротников б) Признаки организации (одноклеточные или многоклеточные) папоротника в) Органы, системы органов папоротников г) Способы питания папоротников д) Способы размножения папоротников е) Особые черты папоротников ж) Разнообразие (2-3 примера) папоротников
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 а) лесная зона северногополушария б) многоклеточные в) корень,стебли, плоды г) плауны фотоавтотрофы д)р азмножение плаунов осуществляется спорами и вегетативным способом (ветвями, почками, клубеньками). е) п лауновые представлены в современной флоре единственным одноименным порядком и семейством. Все плауновые - вечнозеленые наземные или эпифитные (т.е. растущие на стволах и ветвях деревьев) растения с прямостоячими, полегающими, свисающими, ползучими или лазящими побегами. Высота прямостоячих побегов у наземных растений или свисающих (у эпифитов) обычно не превышает 1-1,5 м, но длина ползучих побегов может достигать 10 м и более. Эпифитные формы плаунов характерны для тропических лесов. В нашей же стране плауны можно встретить в зеленомощных хвойных лесах. Это представители родов плаун, например, плаун годичный ( и плаун булавовидный ( и баранец обыкновенный )) ж) плаун сплюснутый плаун булавовидный плаун годичный
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