1 что такое сюита? 2 что такое симфония? 3 что такое миниатюра? 4 что такое программная музыка
Музыка
1 что такое сюита? 2 что такое симфония? 3 что такое миниатюра? 4 что такое программная музыка
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
СЮИ́Та Музыкальное произведение из нескольких разнохарактерных пьес, объединённых единством замысла. "Восточная с." СИМФÓНИЯ Большое музыкальное произведение для оркестра. МИНИАТЮ́РА Небольшой рисунок в красках в старинной рукописи, книге. Программная музыка — академическая музыка, не включающая в себя словесный текст, то есть чисто инструментальная, однако сопровождаемая словесным указанием на своё содержание.
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